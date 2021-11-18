Москва, , 15:20 — REGNUM Разновидность штамма коронавируса «Дельта», которую называют «русской», получила официальное название — AY.122. Его включили в реестр номенклатуры коронавируса Pangolin.

Коронавирус Cdc.gov

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Новую разновидность впервые выявили в Словакии в январе 2021 года, а в конце мая или начале июня этот вариант появился в России. Он доминирует в РФ и соседних странах — к осени доля разновидности AY.122 среди загруженных в публичную базу GISAID геномов из российских образцов превысила 80%.

AY.122 также распространился в Казахстане, на Украине, в Турции, Финляндии и Израиле. В последнем случае специалисты выделили отдельную подлинию AY.122.1, сообщает РИА Новости.

Учёный-генетик из Солт-Лейк-Сити Дмитрий Прусс написал в соцсети Facebook, что сложность классификации AY.122 заключалась в поведении одной из двух характерных для этого типа мутаций — Orf7a: P45L.

«В конце концов решено было использовать для идентификации новой ветви её вторую, более надёжную мутацию NSP2_K81N (она же Orf1a: K261N)», — отметил Прусс.

После выделения характерной мутации этой разновидности вируса и присвоили собственное имя. Буквами AY обозначают варианты штамма «Дельта», 122 — порядковый номер ветви.

Мутация находится в неструктурных генах вируса, а не в спайковом белке, потому на устойчивость «российского» вируса к антителам она не повлияет.

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