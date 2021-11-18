Ульяновск, 18 ноября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. В Ульяновске возбуждено уголовное дело в отношении директора одной из школ. Её подозревают в получении взятки, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Под уголовное преследование попал директор средней школы, расположенной в Заволжском районе Ульяновска. Правоохранители полагают, что с декабря 2019 года по апрель 2021 года подозреваемая получила от предпринимателя 70 тыс. рублей за незаконные действия при заключении договоров по обслуживанию школьного бассейна.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). В настоящее время выясняются все детали происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске по подозрению во взяточничестве задержан начальник исправительной колонии.

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