Москва, , 15:06 — REGNUM По итогам текущего года средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в России может превысить 8%. Об этом 18 ноября рассказал журналистам министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

Ипотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ставки растут. Мы, возможно, в этом году перейдем среднюю ставку за 8%. Но льготные категории у нас остаются, и мы будем продолжать ими заниматься», — сказал он.

Кроме того, он пояснил, что в России подорожало жилье в том числе по причине удорожания стройматериалов и добавил, что на этом рынке пока нет предложения, которое может удовлетворить спрос.

«Ситуация так или иначе стабилизируется. Использование льготных механизмов — та задача, которая отрабатывается сегодня. Пока мы не наблюдаем снижения объемов ипотечных кредитов», — указал Файзуллин.

Также он отметил, что регионам РФ необходимо максимально быстро начать стройку наибольшего количества жилья для стабилизации его стоимости и обеспечения доступности.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября стало известно, что в октябре 2021 года в Москве зарегистрировали 10653 договора ипотечного кредитования.