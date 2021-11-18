Самара, , 15:04 — REGNUM Матч 15-го тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и «Уралом» начнётся с минуты молчания. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе самарского клуба.

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Минута молчания будет в память о бывшем полузащитнике «Крыльев Советов» Денисе Ковбе. Матч состоится 20 ноября в Самаре.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября Ковба умер в возрасте 42 лет.

Ранее жена футболиста сообщила, что он заразился коронавирусом и был помещён в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии.

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