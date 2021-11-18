18 ноября 2021 | Время чтения 5 мин

Как известно, есть ложь, есть очень большая ложь, а есть статистика. В Алтайском крае последнюю заменяют чиновники. Они дооптимизировали онкологический центр до того, что оперировать людей стало некому, а высококлассными хирургами распорядились как с мусором.

Светлана Шаповалова, , 16:33 — REGNUM История с оптимизацией Алтайского краевого онкологического диспансера, о которой написала редакция ИА REGNUM, спровоцировала широкий общественный резонанс. Даже губернатор региона — Виктор Томенко — пообещал приостановить процесс и детально разобраться, почему четырём высококлассным хирургам, обладающим всеми способами хирургических вмешательств, предложили занять вакантные должности, среди которых не было ни одной хирургической, зато были уборщики и дворники.

Василий Максимов «Больной муж», 1881 год

Кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ с высшей квалификационной категорией и по торакальной хирургии, и по онкологии Александр Агеев надеялся, что после шумихи докторов хотя бы выслушают, пригласят на совещание. Но ситуация обернулась большой ложью и реальными проблемами для онкологических пациентов: отделение еще не закрыли, а людей уже некому лечить и оперировать.

Напомним, в Алтайском краевом онкодиспансере существует два отделения торакальной хирургии. В первом под руководством Александра Агеева занимаются легочной онкологией. Во втором, где заведует Иван Дегтярёв, помогают ещё и больным с раком желудка и раком пищевода. Но уже с нового года отделение будет одно, а четыре опытных торакальных хирурга (трое из которых являются кандидатами медицинских наук) с высшей квалификационной категорией, которых знает весь край, оказались не нужны.

В том числе и сам Агеев Александр Григорьевич, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ с высшей квалификационной категорией и по торакальной хирургии, и по онкологии. В краевом онкологическом диспансере он работает уже 35 лет. За годы работы доктор и его коллеги освоили передовые методики лечения, которые помогают даже безнадёжным больным.

Александр Агеев за работой Altairegion22.ru

По словам Агеева, кандидат медицинских наук с тридцатилетним хирургическим стажем, автор нескольких патентов, получивший не одну благодарность и звание «Лучший хирург Алтайского края» Алексей Максименко уже стал химиотеапевтом.

«Мои хирурги сломались. Двое написали заявления на перевод в химиотерапевты, один подался в радиологи. Они подавлены, но деваться-то некуда», — пояснил Александр Агеев.

Его очень сильно тревожит тот факт, что уже сейчас доктора не справляются с оперированием онкологических больных.

«Сейчас во втором торакальном отделении из пяти врачей остались трое. Один — в отпуске, один — на специализации. С операциями не справляются. В день могут делать 1−2 операции. У нас в первом торакальном отделении работают два хирурга. Один переведён во второе отделение, один — в химиотерапевты. А я на больничном. Оставшиеся делают по одной операции в день. Они дорабатывают по предписанию до 30 декабря и всё», — информирует пока еще заведующий первым торакальный отделением Александр Агеев.

Ему страшно даже подумать, что будет, если отделение совсем закроется.

«В шоке находятся все: и пациенты, и врачебный коллектив. К тому же при оптимизации в диспансере совершенно не продумали, кто будет вести амбулаторный прием больных легочного профиля. Этой очень важной работой должен заниматься не ординатор, а опытный врач. Я предлагал чередование хирургов из поликлиники, но меня не стали слушать.

Информация о том, что главный врач диспансера Игорь Вихлянов предложил мне возглавить отделение телемедицины с сохранением уровня заработной платы и возможности делать операции в торакальном отделении на условиях совмещения — возмутительная ложь.

После выхода резонансной статьи со мной повторно никто не беседовал, предложений о сохранении зарплаты на прежнем уровне и возможности оперировать в отделении на основании совмещения, как было сказано правительством региона в СМИ, мне никто не предлагал.

В остающемся торакальном отделении планируется кроме больных раком лёгкого оперировать также больных раком желудка и пищевода. С таким объёмом работы отделение не справится.

Алтайские хирурги в анкологической больнице Zdravalt.ru

Моё предложение создать два специализированных отделения (торакальное — для больных раком лёгкого и абдоминальное — для лечения больных раком желудка, пищевода) осталось без внимания. Трое хирургов уже потеряли не только должности, но и свою специальность.

Что касается меня, то складывается впечатление, что руководству просто некуда меня засунуть. Если бы сказали прямо: «Нам тебя девать некуда: дорабатывай и уходи», — это было бы честнее», — считает Александр Агеев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае уровень заболеваемости и смертности от рака лёгких очень высок. Если в 2020 году общая заболеваемость в регионе была 53,7 на 100 тысяч населения (мужчины — 96,8, женщины — 16,8), то за девять месяцев 2021 года она выросла до 59,8 на 100 тысяч населения (мужчины — 107 на 100 тысяч населения). Получается, что один на тысячу мужчин во всех возрастных группах — это больной раком лёгкого.

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В том, что уже через два месяца в здравоохранении региона станет на четверых высококлассных хирургов меньше, чиновники никакой проблемы не видят. Они считают, что закрытие одного из двух отделений торакальной хирургии «даст дополнительные возможности для специализации и совершенствования профессиональных навыков хирургов».

Заявленная было губернатором Алтайского края Виктором Томенко 2 ноября приостановка оптимизации оказалась пшиком. Совещание глава региона провел кулуарно, в аккурат перед нерабочей неделей, а после выходных пресс-служба и вовсе солгала.

Виктор Томенко Официальный сайт Алтайского края

Чиновники «на голубом глазу» заявили, что «медицинский персонал отделения, перепрофилируемого в химиотерапевтическое, с пониманием отнесся к новым правилам организации оказания медпомощи и остается работать» и что Агееву предложили «возглавить отделение телемедицины с сохранением уровня заработной платы и возможности делать операции в торакальном отделении на условиях совмещения».

Как говорится, есть маленькая, есть большая ложь. А есть алтайские чиновники.

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