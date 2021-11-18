Джакарта, 18 ноября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Министерство обороны Индонезии заказало два самолета Airbus A400M, сообщает Kompas.

Ronnie Macdonald Военно-транспортный самолёт Airbus A400M

Индонезия подписала договор о покупке двух самолетов Airbus A400M.

Кроме того, министерство промышленности Индонезии привержено покупке четырех самолетов A400M.

Министр обороны Прабово Субианто заявил, что A400M улучшит тактические возможности ВВС Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии направлено на снижение крайней бедности до нуля в 2024 году.