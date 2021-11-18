Москва, , 15:01 — REGNUM Введение скидок на поездки для привитых граждан будет эффективнее QR-кодов, а также позволит гражданам и государству избежать ненужных расходов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября. об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Самолет Максим Додонов © Красная Весна

«Перевозчики подсчитывают будущие потери и ожидаемо собираются переложить их на пассажиров. Очевидно, что помимо нарушения прав граждан идея с QR-кодами приведет к росту цен. На мой взгляд, более правильной мерой было бы введение скидок на билеты для привитых граждан», — заявил Миронов.

По его убеждению, это станет более мягким, но не менее эффективным стимулом к вакцинации.

Мера позволит избежать социального напряжения и при этом обойдется гораздо меньшими потерями для перевозчиков и государства, подчеркнул он.

Ранее в авиаотрасли спрогнозировали снижение пассажиропотока на 40−50% из-за введения QR-кодов. Потери перевозчиков могут составить от 7 млрд до 15 млрд рублей в месяц. Компенсировать их может повышение цен на авиабилеты на 15−30%, подсчитали эксперты.

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