София, 18 ноября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Акционерное общество «Почта Болгарии» (ПБ) объявило о начале проведения ежегодной масштабной гуманитарной акции «Самое красивое письмо Деду Морозу». Об этом 18 ноября сообщило Радио Болгария.

Цитата из м/ф «Снеговик-почтовик». реж Леонид Амальрик. 1955. СССР Письмо для Деда Мороза

По словам организаторов мероприятия, его суть заключается в популяризации услуг почтовой связи республике, а также поддержке малообеспеченных семей и детей-сирот по всей стране. Согласно официальной информации, каждый ребёнок, написавший послание сказочному новогоднему герою, получит символический подарок. Кроме того, к нескольким победителям своеобразного конкурса, отправившим наиболее оригинальные письма, Дед Мороз приедет лично.

«Нам очень хочется, чтобы в это непростое время дети поверили в новогоднюю сказку, — сказал главный исполнительный директор «ПБ» Деян Данешки. — Вполне возможно, и взрослые, которые будут помогать своим маленьким сыновьям и дочерям оформлять такие письма, также почувствуют себя детьми, и хоть на несколько часов абстрагируются от проблем».

Согласно официальной информации, акция продлится до 17 декабря 2021 года.