Москва, , 14:59 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела в отношении депутата заксобрания Приморского края Артема Самсонова (КПРФ), подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Об этом 18 ноября сообщается на сайте СКР.

Александр Бастрыкин Kremlin.ru

Отмечается, что руководителю следственного управления СК РФ по Приморскому краю поручено доложить о ходе расследования уголовного дела.

«Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Приморья от КПРФ был задержан во Владивостоке 17 ноября по подозрению в растлении 11-летнего ребёнка. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера в отношении лица младше 14 лет).

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