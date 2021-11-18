Малодербетовский район, Калмыкия, 18 ноября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Прокуратура Калмыкии через суд потребовала обеспечить селян, проживающих в Малодербетовском районе, питьевой водой. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Нарушения законодательства о водоснабжении были установлены в посёлках Ханата, Зурган и Унгн-Терячи с населением более 900 человек. Местные чиновники не смогли обеспечить людей чистой водой. Так, например, поселковые колодцы не соответствуют санитарным требованиям, подвоз воды селянам осуществляется за плату частным лицом, лабораторные исследования качества воды не проводятся.

Прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением к администрации Малодербетовского районного муниципального образования об устранении нарушений. Решение суда в законную силу пока не вступило.