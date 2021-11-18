Москва, 18 ноября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Сдача в аренду свободной квартиры может стать хорошей подстраховкой к ежемесячному минимальному доходу пенсионера, а также в случае отсутствия такового, или прибавкой к пенсии, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Анисимова Людмила.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

«Многие уже сейчас задумываются о том, на какие средства будут жить, когда не смогут работать при наступлении пенсионного возраста. Как известно, на обычную пенсию среднего российского гражданина прожить практически невозможно. Самым понятным, стабильным и менее рискованным способом является доход от квартиры.

В среднем доходность от 1−2 комнатной квартиры стандарт класса составляет около 4−5% годовых. Банковские вклады могут быть по ставкам выгоднее, если растёт ключевая ставка ЦБ. Квартира растёт в цене практически всегда.

В настоящее время цены на квартиры сильно выросли, более чем на 30% за текущий год. На покупку «с нуля» требуются значительные средства, в том числе на обустройство и ремонт.

Зачастую выгоднее вложиться в новостройку, которая может по окончании строительства подорожать. Застройщики часто предлагают рассрочки или субсидированную ипотеку по пониженным ставкам. Вторичный рынок кредитуется по более высоким ставкам и без рассрочек.

Как правило, быстрее и проще найти арендаторов на однокомнатную квартиру со свежим ремонтом и необходимым оборудованием и бытовой техникой. В Москве средняя цена такой квартиры примерно от 9 млн рублей и арендная ставка от 32 тыс. рублей в месяц.

С учётом того, что сдача в аренду — это доход, с него также необходимо уплачивать налог, подавая декларацию. В настоящее время практика уплаты налогов с такого дохода не очень популярна. Также на собственника ложится бремя содержания своей недвижимости» — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, недвижимость является лучшей инвестицией для сохранения сбережений на пенсии, считает российский миллиардер, президент Becar Asset Management и гильдии управляющих и девелоперов Александр Шарапов.

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