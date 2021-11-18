Москва, , 14:58 — REGNUM Для перехода на низкоуглеродную энергетику РФ нужно проектное финансирование. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 18 ноября заявил председатель наблюдательного совета ИЭР Олег Дерипаска, выступая в рамках заседания Столыпинского клуба.

Олег Дерипаска Иван Шилов © ИА REGNUM

«Без долгового рынка (а его нужно хотя бы удвоить в ближайшие три года) мы не получим увеличения объема инвестиций. Внешние рынки закрыты. Все остальные инструменты под вопросом, когда инвесторов пугают санкциями и прочими ограничениями. Двигаться надо, и мы не можем жить с таким скукоживающимся рынком под контролем пяти основных системообразующих банков, — сказал Дерипаска. — Это очень дорого для экономики. И это подтверждает, что мы будем находиться в стагнации и дальше. Мы упускаем серьезные возможности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дерипаска высказался о ситуации с ипотечным кредитованием в РФ.

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