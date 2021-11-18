Первомайский район, Оренбургская область, 18 ноября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. В Оренбургской области 18 ноября Совет депутатов Первомайского района избрал главой муниципального образования Александра Васильева. Информация об этом опубликована на сайте Первомайского района.

Http://первомайский-район.рф Избрание главы Первомайского района Оренбургской области

Голосование было открытым. За Васильева свои голоса отдали 17 из 18 депутатов.

Стоит отметить, на пост главы района претендовали изначально три человека, впоследствии один (заместитель главы администрации Первомайского района по социальным вопросам Сергей Барабаш) снял свою кандидатуру. В итоге депутаты рассматривали кандидатуры Васильева и главного специалиста по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Первомайского района Евгения Дивеева.

Добавим, Александр Васильеву 36 лет. Он имеет два диплома о высшем образовании. Ранее Васильев возглавлял Володарский сельсовет Первомайского района.

Как уже сообщало ИА REGNUM, весной 2021 года Сергей Дерюгин досрочно сложил полномочия главы Первомайского района. На этот пост временно исполняющим обязанности был назначен бывший вице-губернатор Оренбуржья по социальной политике Павел Самсонов.