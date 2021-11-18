Челябинск, , 14:57 — REGNUM Проигравший выборы в Госдуму депутат челябинского Заксобрания Виталий Пашин снова возглавил южноуральское отделение ЛДПР. Об этом он сам написал в соцсети.

ЛДПР

Ldpr.tv

«По предложению координационного совета моё назначение согласовал Высший Совет партии. У Владимира Вольфовича Жириновского вопросов ко мне тоже не возникло», — рассказал депутат.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее он уже был лидером отделения. Однако после избрания в Госдуму в 2016 году ушёл с этого поста. После проигрыша на выборах в сентябре 2021-го он перешёл на работу в Заксобрание области.