Белгород, 18 ноября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Проект решения «Об установке бюста Петра I» опубликовал на официальном сайте городской совет Белгорода. Этот памятник неделей ранее уже официально открыли, сообщает 18 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Администрация города Белгорода

Согласно документу, депутаты собираются поддержать установку бюста первого российского императора «как основоположника создания органов прокуратуры, в честь 300-летия Генеральной прокуратуры РФ» в Южном парке Белгорода. Расходы на изготовление, установку, дальнейшее текущее содержание и ремонт бюста лягут на городской бюджет. Однако этот памятник уже официально открыли 9 ноября.

«Пакет документов по установке бюста Петра I от структурного подразделения администрации Белгорода — управления культуры — поступил в Белгородский городской Совет 12 ноября. В соответствии с регламентом работы Совета, мы обязаны рассмотреть его на очередной сессии. Почему проект решения заявлен после фактической установки бюста — этот вопрос в настоящее время отрабатываем с администрацией и прокуратурой», — прокомментировали ситуацию телеграм-каналу «Белгород №1» в горсовете.

Журналисты предполагают, что причиной, по которой в горсовете будут обсуждать установку бюста Петру I, стал запрос депутата Игоря Цевменко (КПРФ). После огласки ситуации в социальных сетях народный избранник подтвердил, что 17 ноября направлял письмо председателю горсовета Ольге Медведевой о внесении в повестку дня постоянной комиссии вопроса о будущем памятника Владимиру Ленину, а также «как так получилось, что в обход закона в городе установлено два новых памятника: Петру I и епископу Белгородскому Никодиму».

«Что именно не так: есть положение, которое регламентирует процесс увековечивания памяти выдающихся лиц и событий. Заканчивается данный процесс голосованием в горсовете, чего сделано не было. Мне не известно, были выполнены ли другие обязательные пункты вышеупомянутого положения. И вот, через сутки после моего письма на сайте горсовета появился проект решения об установке памятника Петру I. Очень сильно раздражают двойные стандарты. За возвращение памятника Ленину мы бьёмся уже больше года, ремонт памятника Марксу и Энгельсу, который находится на балансе, — несколько отписок с обещаниями; поставить памятник за счёт городского бюджета из-за хотелки прокуратуры — да пожалуйста, это мы в миг», — написал депутат 18 ноября на своей странице в социальной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель подрядчика, отвечающего за восстановление памятника Владимиру Ленину, заявила, что сроки возвращения скульптуры пришлось увеличить — городские власти не определили место установки монумента из-за разработка концепции центрального парка.

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