Липецк, , 14:56 — REGNUM Уборка плодов и ягод завершается в Липецкой области. Как сообщил ИА REGNUM глава региона Игорь Артамонов, к 15 ноября в промышленных садах собрано 69,6 тысячи тонн яблок. Это в 1,3 раза больше показателя 2020 года.

Урожай яблок Липецкаяобласть.рф

Липецкая область входит в пятерку лучших в стране по производству плодово-ягодной продукции. Всего в области собрано 70 тысяч тонн плодово-ягодной продукции, большая часть из которой приходится на яблоки. Также получено 1,4 тысячи тонн ягод и 20 тонн вишни. В 2020 году урожай плодов и ягод в регионе составил 54,6 тысячи тонн.

«Выращенные на липецкой земле яблоки пользуются огромным спросом во всех уголках России, потому что отличаются высоким качеством. Садоводство — один из приоритетов областной программы импортозамещения», — отметил Игорь Артамонов.