Сеул, , 14:56 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали рост доходов домохозяйств. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Сеул, Южная Корея

Согласно опубликованным данным, с июля по сентябрь 2021 года среднемесячный доход одного домохозяйства страны составил 4,73 млн вон (~$4 тыс.), что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что темпы роста показателя оказались самыми высокими с 2006 года.

Эксперты отмечают, что рост доходов связан с восстановлением экономики и финансовой поддержкой правительства.

Известно, что доход от трудовой и предпринимательской деятельности вырос на 6,2%, до 2,95 млн вон (~$2,49 тыс.) и 3,7%, до 885 тыс. вон (~$750) соответственно.

С другой стороны, расходы домохозяйств выросли на 6,6%, до 3,5 млн вон (~$2,9 тыс.) в месяц.