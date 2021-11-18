Кишинёв, , 14:55 — REGNUM Девять членов парламента Молдавии не привились от COVID-19, из которых справки о противопоказании предъявили только четверо. Об этом 18 ноября сообщил на заседании законодательного органа спикер парламента Игорь Гроссу.

Вакцинация Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР

«Пять депутатов, к сожалению, настаивают на том, чтобы не делать прививку», — сказал председатель парламента.

Он добавил, что среди работников законодательного органа привились 287 человек. 20 сотрудников предоставили справки о медотводе, а 53 не прошли вакцинацию от COVID-19 «по неизвестным причинам».

Стоит отметить, что население Молдавии проявляет низкий интерес к вакцинации. К настоящему времени привились около 25% населения.

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