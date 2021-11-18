Москва, 18 ноября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон, направленный на улучшение жилищных условий семей с детьми, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Семьи с двумя и более детьми будут освобождены от уплаты 13% НДФЛ, если в течение календарного года полученные от продажи квартиры средства будут потрачены на улучшение жилищных условий.

Соответствующие изменения в законодательство в июле 2021 года поручил внести президент РФ.

«Сумма налога, которую необходимо сейчас уплатить при продаже недвижимости раньше установленного законом срока, для большинства семей является существенной. Именно поэтому президент предложил рассмотреть вопрос о расширении налоговых льгот». — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Норма будет действовать в отношении доходов от продажи квартир, полученных начиная с 1 января 2021 года.

В настоящее время доходы от продажи имущества, находящегося в собственности более пяти лет (в отдельных случаях — более трех лет), полностью освобождаются от обложения НДФЛ вне зависимости от его стоимости и количества объектов имущества, от продажи которых налогоплательщик получил доходы.