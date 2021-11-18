Москва, 18 ноября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. В РФ ипотечный пузырь не может надуться за два квартала. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 18 ноября заявил председатель наблюдательного совета ИЭР Олег Дерипаска, выступая в рамках заседания Столыпинского клуба.

Kremlin.ru Олег Дерипаска

«Нам нужно вкладывать в развитие новой продукции, в развитие наукоемких решений, новых технологий. Если приоритет — консервация, то, безусловно, нужно биться за инфляцию. Однако если мы хотим развивать регионы, то там должна быть доступная ипотека. С точки зрения доходов. На Дальнем Востоке была небольшая порция ипотеки под 2%. Вся использована! Бум строительства!» — сказал Дерипаска.

«И как-то пузырь не надулся, которым нас пугает наш председатель ЦБ», — поддержал его уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Ипотечный пузырь надуется, если это будет продолжаться пять-семь лет, — сказал в связи с этим Дерипаска. — Но он не может надуться за два квартала. Поэтому ипотека — существенный драйвер».

Кроме того, по его словам, нужно вкладываться и в развитие инфраструктуры.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дерипаска заявил, что если экономике РФ нужен рост, то для этого понадобится другая денежно-кредитная политика.