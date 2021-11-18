Ульяновск, , 14:52 — REGNUM В Ульяновской области по итогам десяти месяцев объём строительства жилья сократился на 8,1%, в том числе индивидуального — на 4,9%. Такие данные приводит Ульяновскстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Данные Ульяновскстата Uln.gks.ru

По данным статистического ведомства, в январе — октябре 2021 года в регионе введено 725,8 тыс. кв. метров жилья, что на 8,1% меньше аналогичного прошлогоднего периода. С начала года наибольший объём застройщиками введён в октябре — 106 тыс. кв. метров, минимальный — в апреле, когда построено 49,3 тыс. кв. метров общей площади жилья.

Всего за десять месяцев в Ульяновской области сдано в эксплуатацию 3558 жилых домов, в том числе 7002 квартиры.

За указанный период в структуре жилья за счёт собственных и заёмных средств населением введено 3517 жилых домов общей площадью 545,6 тыс. кв. метров жилья. Это составляет 75,2% от общего ввода жилья в Ульяновской области. По сравнению с январём-октябрём 2020 года объём ввода индивидуального жилья снизился на 4,9%.