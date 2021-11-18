Киев, 18 ноября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Санкции против 28 человек, якобы причастных к «преследованию» украинцев в Крыму, начали действовать на Украине. Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского опубликован 18 ноября.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Персональные санкции, предполагающие в том числе экономические ограничения, введены в отношении 23 граждан России, нескольких украинцев и лиц без указания гражданства. Имена этих людей приведены в документе, доступном на сайте президентского офиса.

Указ Зеленского ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях, принятое 20 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября Зеленский ввёл в действие решение о персональных санкциях, затронувшее почти 140 физических и 50 юридических лиц.

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