Вашингтон, , 14:51 — REGNUM Консоли семейства Xbox получили новое обновление прошивки. Об этом 18 ноября сообщает «Игромания».

Xbox Series X Иван Шилов ©ИА REGNUM

Обновление добавит на консоль новые цветовые фильтры, функцию автоматического отключения динамиков при подключении гарнитуры и новые тэги для Microsoft Store. Помимо этого, разработчики улучшили стабильность игр NBA 2K22, FIFA 22 и Battlefield 2042 на Xbox Series X.

Напомним, что на релизе Battlefield 2042 обладатели консолей Xbox Series X жаловались на многочисленные проблемы и ошибки. В частности, у них случайным образом выключалась консоль прямо во время игры.

Читайте ранее в этом сюжете: В игре про Стражей Галактики появилась трассировка лучей