Вашингтон, 18 ноября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Консоли семейства Xbox получили новое обновление прошивки. Об этом 18 ноября сообщает «Игромания».

Иван Шилов ИА REGNUM Xbox Series X

Обновление добавит на консоль новые цветовые фильтры, функцию автоматического отключения динамиков при подключении гарнитуры и новые тэги для Microsoft Store. Помимо этого, разработчики улучшили стабильность игр NBA 2K22, FIFA 22 и Battlefield 2042 на Xbox Series X.

Напомним, что на релизе Battlefield 2042 обладатели консолей Xbox Series X жаловались на многочисленные проблемы и ошибки. В частности, у них случайным образом выключалась консоль прямо во время игры.