Краснодар, , 14:51 — REGNUM Министром физической культуры и спорта Кубани назначен Серафим Тимченко, распоряжение об этом подписал губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации края 18 ноября.

Назначен новый глава минспорта Кубани Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Сегодня перед отраслью стоят большие задачи по развитию массового и детско-юношеского спорта, созданию необходимых условий для занятий во всех муниципалитетах Кубани, улучшению материально-технической базы и строительству спортивных объектов. Уверен, коллектив министерства во главе с новым руководителем справится со всеми задачами, и еще более активно будет развивать физическую культуру и спорт в Краснодарском крае», — представил нового министра сотрудникам министерства и подведомственных учреждений замглавы региона Александр Власов.

Серафим Тимченко в числе главных задач по развитию спорта в регионе назвал продвижение проекта «Самбо в школу» и развитие системы спортивных единоборств.

Серафим Тимченко родился в 1980 году в Усть-Лабинске. Является чемпионом России и мира по универсальному бою, победителем всероссийских соревнований по рукопашному бою, призером международных турниров, чемпионатов среди сотрудников органов безопасности и правопорядка.