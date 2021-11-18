Москва, 18 ноября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Снижение наценок на социально значимые продукты питания с августа по данный момент с 22% до 15% зафиксировано в российских торговых сетях Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России. Об этом 18 ноября рассказал Максим Шаскольский на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«В торговых сетях мы проводили проверки наценок, которые устанавливаются на социально значимые товары, и там определенные нарушения нашли», — сказал он.

Также глава ФАС добавил, что в ряде российских регионов торговые сети часто занимают доминирующее положение и устанавливают более высокие надбавки, чем в этой же сети в соседнем муниципальном образовании, в котором у них такого положения нет.

«Поэтому мы выявили такие случаи, наценки были снижены. И, вообще, динамика сейчас торговых наценок на социально значимые продукты питания в федеральных торговых сетях снижается на 7 п. п., с 22% до 15% с августа по текущий момент», — уточнил Шаскольский.

Кроме того, он указал, что ФАС ведет диалог с торговыми сетями посредством переговоров при участии Минпромторга и отметил, что, по его мнению, торговые сети чаще всего выбирают «путь ответственного ценообразования».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила, что на высокие темпы роста стоимости продуктов питания в России повлияло сразу несколько факторов: не очень хороший урожай и рост мировых цен на продовольствие, а также удорожание рабочей силы в сельском хозяйстве.