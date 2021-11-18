Москва, , 14:49 — REGNUM Глава ЦБ Эльвира Набиуллина готова обсуждать с депутатами Госдумы механизмы для повышения ставок банков по депозитам физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

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«Может быть здесь, в стенах Государственной думы, такое обсуждение отдельное организовать. Мы всю фактуру дадим, все цифры дадим», — заверила Набиуллина.

«Речь идет, конечно, о снижении маржи банков, чтобы она снижалась. Мы административно не сможем это делать, но за ростом ключевой ставки растут, действительно, ставки по кредитам и по депозитам. По кредитам просто они растут быстрее, чем по депозитам. И мы видим, что ставки начали сейчас расти. И у нас начали потихонечку деньги возвращаться в банки. Потому что иначе люди вынуждены идти на финансовый рынок, где риски разные», — рассуждает Набиуллина.

При этом она указала на то, что размер ставок по депозитам — это вопрос о той же конкуренции в банковском секторе.

«То есть, конкуренция в банковском секторе надо толкать эту маржу вниз. И вот здесь нужно посмотреть вместе антимонопольное какое-то регулирование, чтобы было давление на маржу. Давление на маржу, оно из-за конкуренции растет. Мы не сможем административно это отрегулировать», — отметила глава ЦБ.

В ходе дискуссии спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать межфракционную рабочую группу по этой теме.

«Ставка рефинансирования выросла, инфляция выросла, но ставки по депозитам в банках не растут. Получается, что вклады граждан обесцениваются. Мы не можем с вами не обсудить этот вопрос», — сказал Володин.

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