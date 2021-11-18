Москва, , 14:48 — REGNUM С 1 декабря Россия и Киргизия возобновят регулярное авиасообщение. Об этом 18 ноября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с председателем кабинета министров Киргизии Акылбеком Жапаровым в Ереване.

Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

«С 1 декабря восстановим на союзной основе регулярное авиасообщение», — заявил Мишустин.

Речь идёт о маршрутах Жуковский — Бишкек, Жуковский-Ош. Также возобновляется авиасообщение из России в Иссык-куль.