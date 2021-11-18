Баку, , 14:47 — REGNUM Позиции вооружённых сил Азербайджана были обстреляны с армянской стороны. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Подразделения ВС Армении без видимых причин интенсивно обстреляли из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении села Коханеби Товузского района», — говорится в сообщении.

В минобороны заявили, подавили обстрелы ответным огнём. Потерь с азербайджанской стороны нет.

Это второе за 18 ноября сообщение о перестрелке на армяно-азербайджанской границе. Ранее стороны сообщили о стрельбе, проходившей прошлой ночью. Ереван и Баку возложили друг на друга вину за обстрелы.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября на армяно-азербайджанской границе начались боевые столкновения. Баку и Ереван обвиняют в этом друг друга. Вечером 16 ноября после того, как главы военных ведомств Армении и Азербайджана созвонились с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, бои прекратились. Предположительно конфликт обострился из-за желания одной из сторон занять стратегические высоты, расположенные на спорной территории.

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