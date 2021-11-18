Монреаль, Канада, 18 ноября 2021, 14:46 — REGNUM Игра Marvel's Guardians of the Galaxy получила масштабное обновление с несколькими нововведениями. Об этом разработчики из Eidos Montreal 18 ноября пишут на Reddit.
Главной особенностью обновления стала трассировка лучей — функция уже доступна в консольных версиях игры. Помимо этого, разработчики избавились от множества багов и улучшили производительность проекта.
Напомним, что трассировка лучей — это способ рендеринга, позволяющий получить более реалистичные тени, отражения и освещение на трёхмерных моделях.
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