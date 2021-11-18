Монреаль, Канада, 18 ноября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Игра Marvel's Guardians of the Galaxy получила масштабное обновление с несколькими нововведениями. Об этом разработчики из Eidos Montreal 18 ноября пишут на Reddit.

Marvel's Guardians of the Galaxy

Главной особенностью обновления стала трассировка лучей — функция уже доступна в консольных версиях игры. Помимо этого, разработчики избавились от множества багов и улучшили производительность проекта.

Напомним, что трассировка лучей — это способ рендеринга, позволяющий получить более реалистичные тени, отражения и освещение на трёхмерных моделях.