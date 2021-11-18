18 ноября 2021 | Время чтения 10 мин

Эскалация миграционного кризиса на белорусско-польской границе стала благодатной почвой для чудовищных инсинуаций и обвинений, которыми обмениваются Варшава и Минск. Пропагандисты и даже официальные лица опустились до трамвайного хамства.

Сергей Артёменко, , 16:33 — REGNUM Телекартинка с белорусско-польской границы стала напоминать знаменитые «горячие точки» планеты. Водомёты, барражирующие вертолёты и броневики. Кордоны вооружённых силовиков, поливающие слезоточивым газом атакующих их гражданских — с камнями, кольями и прочими предметами. Всё это западному телезрителю хорошо знакомо по репортажам из Ольстера и Иерусалима.

Александр Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Теперь картинка снимается на погранпереходе Брузги — Кузница. Нападение 16 ноября на польских полицейских и пограничников стало самым яростным за всё время противостояния. По данным польской полиции Подляского воеводства, за минувшие сутки скопившимися на белорусской границе нелегальными мигрантами была предпринята 161 попытка нелегального проникновения в Польшу. При этом пострадало девять защитников польской границы. Одному из них проломили череп, что характеризует накал насилия. Польша объявила белорусских офицеров соучастниками этой провокации.

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МИД Белоруссии обвинил польских пограничников в том, что якобы они забрасывали мигрантов камнями. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил 16 ноября: «Происходит прямая, вызывающая провокация пограничных инцидентов с польской стороны. Спецсредства применяются по территории Белоруссии. Беззащитных людей травят газом и глушат светошумовыми гранатами. Более того, у нас есть информация, что польские силовики уже начали даже бросать в людей камни. Есть пострадавшие».

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Как появились «беззащитные люди» на государственной границе и почему белорусские пограничники не пресекали её массовое нарушение хотя бы на белорусском участке — вопрос, на который у МИД Белоруссии нет ответа. Госпогранкомитет Белоруссии тоже не желает отвечать на этот вопрос, хотя ответ очевиден.

Беженцы на белорусско-польской границе Скриншот из видео опубликованного в twitter погранвойск Польши (@Straz Graniczna)

Следственный комитет Белоруссии начал расследование инцидента и на следующий день, 17 ноября, отчитался об установлении виновных в побоище. Подчинённое Александру Лукашенко ведомство возбудило уголовное дело по ст.128 УК («Преступление против безопасности человечества. Массовые акты жестокости, совершаемые в связи с расовой и этнической принадлежностью»).

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Похвальная скорость белорусского СК: совершённые при похожих обстоятельствах в 2020 году деяния местных силовиков до сих пор не расследованы. Белорусские убийцы и насильники по-прежнему носят погоны и даже получили поощрения. Наталья Эйсмонт до сих пор возглавляет пресс-службу президента Белоруссии и даже комментирует нынешние события. По поводу причастности к убийству белорусского диссидента Романа Бондаренко в ноябре прошлого года её даже не допросили. Впрочем, «это другое», как выражаются друзья и партнёры «многовекторного» официального Минска.

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МИД, полиция и министерство обороны Польши возлагают на официальный Минск ответственность за эскалацию противостояния, переросшего в открытое массовое насилие на границе. Польское военное ведомство опубликовало видеозаписи, из которых видно, кто в кого бросает камни. Анатолий Глаз и его начальник Владимир Макей не могут предъявить общественности столь же убедительных доказательств, предпочитая заниматься инсинуациями со ссылками на сомнительную «информацию» (которой, очевидно, на самом деле нет).

Беженцы бросают камни в польскую армию Скриншот из видео опубликованного в twitter погранвойск Польши (@Straz Graniczna)

Из видеозаписей польских военнослужащих следует, что в атаках на пограничников и полицейских участвуют выбегающие с белорусской территории группы мужчин с лидерами, координирующими деятельность остальных участников массовых беспорядков. На атакующих надеты водонепроницаемые плащи, что указывает на подготовку к штурму заграждения на польском участке погранперехода.

Штурмовики одели маски и балаклавы, которые, по белорусскому законодательству, могут носить только силовики. Возможно, маски скрывали вполне-таки славянскую внешность. Среди бросавших камни в польскую пограничную стражу зафиксированы подростки.

Госпогранкомитет Белоруссии не пресекал массовые беспорядки, сопровождавшиеся насилием и нарушением не только белорусских законов, но и международных обязательств официального Минска. Необходимые силы и средства были. Согласно видеозаписям с белорусской стороны, после штурма польского погранперехода военнослужащие Белоруссии построили нелегалов-«беженцев» в колонны и увели в расположенный неподалёку логистический центр. Там по распоряжению Лукашенко был создан новый, более комфортный лагерь.

Не исключено, что появление таких условий стало благодарностью за активность несколькими часами ранее. Близость к погранпереходу подразумевает возможность быстро задействовать спецконтингент в случае надобности. И значение телефонных договорённостей Александра Лукашенко с Ангелой Меркель не стоит преувеличивать.

Ангела Меркель Kremlin.ru

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В комментариях о происходящем на белорусско-польской границе инсинуаций, нелепостей и откровенной лжи предостаточно. В них непросто разобраться, не зная контекста и белорусских реалий. Например, поначалу сообщение министерства обороны Польши о передаче белорусскими спецслужбами светошумовых гранат «беззащитным беженцам», штурмовавшим линию обороны стражей государственной границы соседнего государства, выглядит нелепой клеветой.

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Однако всё воспринимается не столь однозначно, если вспомнить, как год назад белорусские спецслужбы легко игнорировали закон в угоду политической целесообразности, сформулированной Александром Лукашенко в знаменитом тезисе «иногда не до законов». Например, начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии наряжался в гопника с района и вместе с подчинёнными участвовал в погромах, бил витрины в центре Минска. Затем он же наставлял молодых коллег стрелять «по яйцам», калечить и убивать сограждан с другими политическими взглядами, сгонять их в «концлагеря для острокопытных». Поэтому и сообщения польского министерства обороны о снабжении белорусскими спецслужбами «безоружных» и «несчастных людей» из ближневосточных стран средствами для нападения на польский погранпереход перестают выглядеть столь уж фантастическими и явно нуждаются в независимом расследовании.

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Пока что в кадр даже белорусских государственных СМИ попадают нелегальные мигранты, метающие в польских пограничников камни и другие предметы, использующие для преодоления заграждений ножницы по металлу, брёвна, палки и прочее нелетальное. Не только польская, но и российская пресса сообщала о применении с обеих сторон лазеров и световых установок. Возможно, особо продвинутые курды объяснили в минском аэропорту необходимость таких вещей для налаживания добрососедских отношений с турецкой общиной Германии. Однако более вероятно, что «несчастных людей» в лагере на госгранице соответствующим образом оснастили пресловутые «неравнодушные белорусы».

Польские ВС используют водометы против беженцев Скриншот из видео опубликованного в twitter погранвойск Польши (@Straz Graniczna)

С телекартинкой у белорусских пропагандистов совсем плохо. Они умудрялись в одном и том же новостном выпуске сначала сообщить, что «беженцам» не хватает воды и прочего самого необходимого, и, буквально несколько минут спустя, самих же себя опровергнуть, заявляя, что всего достаточно — и воды тоже. В подтверждение демонстрировалась бутилированная вода от правительственного «Белорусского Красного Креста». Зампред белорусского госпогранкомитета Игорь Буткевич в эфире гостелеканала «ОНТ» заявлял: «С водой нет никаких проблем».

Не столько комичной, сколько отвратительной во всех отношениях получилась вариация белорусских пропагандистов на тему известного сюжета с девочкой из кинофильма «Хвост виляет собакой» (Wag The Dog). На пограничной контрольной полосе у колючей проволоки на камеру сняли просьбу малолетней «беженки» к польскому пограничнику: «Воды, воды!». Съёмку постановки выдали в эфир вместе с сообщениями о том, как белорусские опекуны нелегалов доставили в незаконно организованный лагерь на границе и воду, и молоко, и даже сдобные булочки.

Позже польских силовиков упрекнули в том, что они не делились не только водой, но и своими сухпайками. При этом в кадрах фигурировали белорусские военные, с которых сорвали погоны и шевроны, но оставили армейские вязаные шапочки с форменными кокардами, «разгрузки» и прочую амуницию. Таких персонажей на видеозаписях дикторы и репортёры гостелеканалов усиленно не замечали.

Репортажи белорусских пропагандистов со стоянок нелегалов и мест стычек свидетельствуют о вопиющем непрофессионализме. Понятно, что военкорам в белорусских СМИ взяться неоткуда. Однако дикцию поставить можно. Изучить обстановку перед выходом в эфир тоже не проблема при минимальном уважении к себе и телезрителям — тогда и не будет путаницы между огнемётом и водомётом.

Люди в форме со стороны Белоруссии (с) twitter погранвойск Польши (@Straz Graniczna)

Во всей этой нелепой и лживой пропагандистской дичи «Белтелерадиокомпании» и других государственных СМИ Белоруссии, которая не имеет ни малейшего отношения к журналистике, прослеживается стремление убедить самих себя не столько в способности адекватно отвечать на высокотехнологичные пропагандистские продукты Запада, сколько в допустимости публично лгать и упиваться безнаказанностью.

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Хватало в этой неоправданно затянувшейся постановке и смешного. Например, 11 ноября Александр Лукашенко в ходе совещания с правительством и силовиками распорядился: «Министерству обороны, КГБ, погранвойскам — обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши». Польша является членом Североатлантического альянса. Однако сама постановка задачи выглядела столь же нелепо, как и прошлогодний фарс с «прослушкой Ника и Майка».

До этого, 9 ноября, с нелепыми заявлениями в телеэфир вышла назначенная Лукашенко начальницей Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова. Комментируя ситуацию с нелегалами на белорусско-польской границе, она поведала: «Очень сожалеем, что такое в XXI веке может происходить с людьми, что такое отношение может быть к людям. Это просто недопустимо. Это бесчеловечно, это не поддается никакому разуму. И этого нельзя допускать, с этим надо бороться всем. Самое страшное, что сегодня пытаются обвинить Беларусь в этом. У нас давно принят закон, позволяющий приезжать жителям 80 стран к нам без виз. И люди могут ехать туда, куда хотят. Мы этих людей не приглашали к себе в страну. Они едут в Евросоюз, они убегают от войны. Их пригласили, они едут на работу, они хотят жить в мире, в европейских странах. Почему сегодня происходит это? При чем здесь белорусские власти и при чем здесь Беларусь? При чем здесь наш народ? Конечно, мы возмущены поведением. И это надо прекращать.

Наталья Кочанова Цитата из видео. president.gov.by

На самом деле никто Белоруссию не обвинял — критика адресована «режиму Лукашенко», который не отождествляется с постсоветской республикой. К народу белорусскому вопросов нет, а к бюрократии и силовикам — очень много. Кочанова не в курсе, что находящиеся на границе нелегалы въехали в Белоруссию по визе, выданной (скорее даже проданной с большой маржой) сотрудниками белорусского МИД. Поэтому причастность «властей» обоснована, а ссылка на пресловутый «безвиз» выглядит по меньшей мере как некомпетентность.

На следующий день, 10 ноября, тот же гостелеканал выдал традиционный треш своего пропагандиста Григория Азарёнка под заголовком «Азарёнок: я видел хамский бесстыдный смех пшеков в лицо детям, умоляющим о глотке воды. Ляхи, с огнём играете». Содержание соответствует заголовку.

Мининформации Белоруссии традиционно не замечает ничего ненормального в скандальной и явно находящейся в конфликте с законом деятельности государственных СМИ. Министерство занято политическими репрессиями, блокировкой неугодных российских и белорусских сайтов, лишением лицензий белорусских изданий, оформлением журналистов и публицистов как «экстремистов» и прочих преступников. Попутно «осуждает действия польских силовиков в отношении отечественных и зарубежных журналистов».

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Белорусская аудитория достойна не только качественного госуправления, но и качественной журналистики. К сожалению, без первой не может быть второй. Об этом следует помнить, оценивая перспективы объединения России и Белоруссии в формате Союзного государства не только в экономической и военной сферах, но и в информационной.

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