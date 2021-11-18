Казань, 18 ноября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. В Татарии в отношении 46-летнего руководителя ООО «Премьер» и 53-летнего руководителя ООО «Компания Премьер» возбуждены уголовные дела по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере»). По информации следственного управления СК РФ по РТ, на предприятиях проводятся обыски, изымается необходимая документация.

Nalog.ru Заполнение налоговой декларации

По версии следствия, в 2017—2020 годы подозреваемые предоставили декларации, в которых указали недостоверные сведения по сделкам с контрагентами. В результате глава ООО «Премьер» уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на сумму более 164,4 млн рублей, а руководитель ООО «Компания Премьер» — на сумму свыше 119,5 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии руководитель ООО «Конвентстройинжиниринг» с 1 января 2016 года по 28 марта 2019 года с целью получения необоснованной налоговой выгоды путем завышения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость по фиктивным взаимоотношениям с рядом организаций внес в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения для последующего уклонения от уплаты налога на общую сумму более 92 млн рублей.

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