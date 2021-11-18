Джакарта, , 14:43 — REGNUM Правительство Индонезии направлено на снижение крайней бедности до нуля в 2024 году, сообщает Antara.

Бедность Иван Шилов © ИА REGNUM

Власти Индонезии нацелены достичь нулевой бедности к 2024 году, а бедность в 2022 году достигнет 3−3,5%.

В ближайшее время правительство проведет социально — экономический опрос, чтобы поддержать программу по борьбе с бедностью. Опрос планируется провести в декабре.

Президент Индонезии поставил цель побороть нищету к концу 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии предупредило четыре провинции о риске наводнений.

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