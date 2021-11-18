Москва, 18 ноября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Если экономике РФ нужен рост, то для этого понадобится другая денежно-кредитная политика. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 18 ноября заявил председатель наблюдательного совета ИЭР Олег Дерипаска, выступая на заседании Столыпинского клуба. По его словам, если считать приоритетом темпы роста доходов населения, смену сырьевой модели и более равномерное развитие территорий, то нужно проводить иную ДКП.

Иван Шилов ИА REGNUM Олег Дерипаска

«Кроме Москвы, все остальные территории РФ находятся в удручающем состоянии. Если нам нужен рост, то нужна другая кредитно-денежная политика. Если нам нужно развитие регионов, то нужны инструменты для того, чтобы привлечь туда людей. Привлечь бизнес, обеспечить их работой. Обеспечить их социальными программами развития. Но возможно ли развитие, когда ставки гораздо выше, чем у наших конкурентов, на тех рынках, на которые мы хотим попасть? Конечно, нет», — сказал Дерипаска.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дерипаска раскритиковал напрасные надежды либеральных технократов.