Токио, 18 ноября 2021, 14:41 — REGNUM Пользователи, получившие доступ к тестированию Elden Ring, уже нашли способ «сломать» игру. Об этом 18 ноября пишет «Игромания».
При помощи различных багов (ошибок) геймеры смогли выйти за границы доступной игровой карты и обнаружить несколько секретов. В частности, им открылся огромный противник-медведь, босс-рыцарь и таинственный торговец.
Напомним, что релиз Elden Ring состоится 25 февраля 2021 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.
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