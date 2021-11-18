Токио, 18 ноября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Пользователи, получившие доступ к тестированию Elden Ring, уже нашли способ «сломать» игру. Об этом 18 ноября пишет «Игромания».

Bandai Namco Elden Ring

При помощи различных багов (ошибок) геймеры смогли выйти за границы доступной игровой карты и обнаружить несколько секретов. В частности, им открылся огромный противник-медведь, босс-рыцарь и таинственный торговец.

Напомним, что релиз Elden Ring состоится 25 февраля 2021 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.