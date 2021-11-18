Москва, , 14:47 — REGNUM Граждане России и ряда других стран эвакуированы из Афганистана из-за беспокойной обстановки. Такое поручение отдал президент РФ Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 18 ноября журналистам.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

Он пояснил, что с афганской территории вывезли проживавших там граждан России, Украины и ряда стран ОДКБ. Им было необходимо покинуть эту страну, так как «там крайне и крайне беспокойно».

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны РФ 18 ноября направило три самолёта Ил-76 в Афганистан для эвакуации более 380 человек. В августе военные самолёты уже забирали из этой страны более 500 человек — граждан России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

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