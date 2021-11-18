Москва, , 14:41 — REGNUM В России больше нет той экономической модели, которая была в начале 2000-х годов. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 18 ноября заявил председатель наблюдательного совета ИЭР Олег Дерипаска, выступая на заседании Столыпинского клуба.

Олег Дерипаска (сс) Dzinko

«Инфляция, конечно, — серьезная проблема. Но с другой стороны, мы понимаем, что если экономика не находится в равновесии, вполне закономерно, что какие-то макропараметры будут отклоняться от ожидаемых. Доходы стагнируют, а у компаний есть серьезные проблемы с привлечением ресурсов для развития, — сказал Дерипаска. — Модели, которая была в начале 2000-х годов, нет. Многие из либеральных технократов верят, что прежние времена вернутся, и надо только подождать, и нас простят, пустят в «восьмерку», еще куда-то. Это заблуждение».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках заседания клуба о политике Центрального банка РФ критически высказался уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

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