Санкт-Петербург, , 14:47 — REGNUM Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга 18 ноября вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Генералова, которого обвинили в убийстве собственного отца, тело которого он расчленил и утопил в реке. Об этом решении сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Алексей Генералов арестован на два месяца. Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга

Как было установлено в суде, Генералов умышленно, с целью убийства своего родного отца на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, произвел не менее одного выстрела в голову потерпевшего из огнестрельного оружия, от чего сразу наступила его смерть. После чего распилил электрическим лобзиком на три части тело отца и разложил останки по двум хозяйственным сумкам. Затем привязал их к двум металлическим тележкам и, по очереди, вывез их к набережной реки Смоленки, где сбросил их в воду.

«16 ноября Генералов задержан в порядке ст.91 УПК РФ. 17.11.2021 Генералову предъявлено обвинение. Вину признал полностью, — утончили в ОПС. — Срок меры — 15 января 2022 года».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 16 ноября на набережной Смоленки рабочие обнаружили тележку с сумкой, в которой находились расчлененные останки мужчины. Убитым оказался 66-летний Александр Генералов, бывший адвокат, предприниматель, который 14 ноября пропал без вести. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). 18 ноября в реке нашли вторую сумку с останками жертвы.

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