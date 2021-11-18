Рим, 18 ноября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Главный редактор итальянской газеты La Repubblica Маурицио Молинари направил ответ официальному представителю МИД России Марии Захаровой, которая ранее прокомментировала его статью о внешней политике РФ, но не стал раскрывать содержания своего письма.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Если Захарова сочтет нужным, она его распространит», — сказал он РИА Новости в ответ на просьбу предоставить текст своего ответа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова прокомментировала статью итальянской газеты la Repubblica «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу».

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