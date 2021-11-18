Афины , , 14:37 — REGNUM Авторы портала DSOGaming протестировали производительность ПК-версии игры Bright Memory Infinite. Статья была опубликована 18 ноября на сайте издания.

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Для тестов журналисты использовали компьютер, оборудованный процессором Intel i9 9900K и 16 гигабайтами оперативной памяти (DDR4; 3600 МГц). В тестировании участвовали видеокарты Radeon RX580, RX Vega 64, RX 6900XT от AMD, и GTX980Ti, RTX 2080Ti, RTX 3080 от Nvidia. Авторы статьи отметили, что все они смогли обеспечить 60 FPS (кадров в секунду) при максимальных настройках графики и разрешении 1080p.

При 1440p ситуация выглядит аналогичным образом. Что касается 4K, то при этом разрешении и максимальных настройках графики стабильные 60 FPS смогли выдать RX 6900XT, RTX 3080 и RTX 2080Ti. Эксперты пришли к выводу, что Bright Memory Infinite вполне подходит для бюджетных игровых ПК.

Напомним, релиз Bright Memory Infinite состоялся 12 ноября 2021 года, это расширенная версия игры Bright Memory, которая вышла 12 января 2019-го. ПК-версия Bright Memory Infinite получила на известном сайте Metacrtitic 67 баллов (из 100) от критиков и 7,2 балла (из 10) от рядовых пользователей.

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