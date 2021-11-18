Кишинёв, , 14:36 — REGNUM В Армении за последние сутки медики провели 10 074 исследований на коронавирус, из которых 1019 дали положительный результат. Об этом 18 ноября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Коронавирус Mos.ru

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Всего в стране выявили 331 914 носителей коронавируса. Из них 299 953 справились с инфекцией, в том числе 1461 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 23 381 пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 8580 пациентов с COVID-19, из которых 33 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 10 870 тестов на коронавирус 982 были с положительным результатом. 1153 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 45 пациентов с COVID-19.