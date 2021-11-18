Лос-Анджелес, США, , 14:36 — REGNUM Компания Warner Bros. может в ближайшее время анонсировать свою игру-файтинг Multiversus. Об этом 18 ноября пишет «Игромания».

Главные герои Цитата из к/ф «Том и Джерри». Реж. Тим Стори. 2021. США

Twitter-аккаунты Looney Tunes и Tom & Jerry опубликовали кадры из одноимённых мультсериалов, убрав из них главных героев. В описании твитов есть обращение к Warner Bros.

Напомним, что Multiversus — это файтинг, в котором на одной арене сразятся различные персонажи из мультфильмов Warner Bros. Официальный анонс игры ещё не состоялся.

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