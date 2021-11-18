Лос-Анджелес, США, 18 ноября 2021, 14:36 — REGNUM Компания Warner Bros. может в ближайшее время анонсировать свою игру-файтинг Multiversus. Об этом 18 ноября пишет «Игромания».
Twitter-аккаунты Looney Tunes и Tom & Jerry опубликовали кадры из одноимённых мультсериалов, убрав из них главных героев. В описании твитов есть обращение к Warner Bros.
Напомним, что Multiversus — это файтинг, в котором на одной арене сразятся различные персонажи из мультфильмов Warner Bros. Официальный анонс игры ещё не состоялся.
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