Лос-Анджелес, США, 18 ноября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Компания Warner Bros. может в ближайшее время анонсировать свою игру-файтинг Multiversus. Об этом 18 ноября пишет «Игромания».

Цитата из к/ф «Том и Джерри». Реж. Тим Стори. 2021. США Главные герои

Twitter-аккаунты Looney Tunes и Tom & Jerry опубликовали кадры из одноимённых мультсериалов, убрав из них главных героев. В описании твитов есть обращение к Warner Bros.

Напомним, что Multiversus — это файтинг, в котором на одной арене сразятся различные персонажи из мультфильмов Warner Bros. Официальный анонс игры ещё не состоялся.