Ростов-на-Дону, , 14:39 — REGNUM Годовая инфляция в Ростовской области в октябре 2021 года ускорилась до 8,56% с 7,55% в сентябре, превысив общероссийский показатель (8,13%). Об этом ИА REGNUM сообщили в отделении по Ростовской области Южного ГУ Банка России 18 ноября.

Инфляция © ИА REGNUM

По мнению экспертов, на рост инфляции оказали влияние федеральные факторы, в том числе сокращение предложения грунтовых овощей и рост издержек сельскохозяйственных производителей. Кроме того, расширился спрос на непродовольственные товары в преддверии локдауна, а также повысилась стоимость проезда в общественном транспорте.

Годовой прирост цен на продовольственные товары увеличился в октябре до 12,74% после 10,61% в сентябре, что связано с сокращением предложения отдельных видов продукции, а также ростом издержек аграриев. Сложная эпизоотическая ситуация сказалась на темпах прироста цен на курицу, яйца, мясо.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары увеличился незначительно — до 6,78% в октябре после 6,64% в сентябре. В частности, выросли годовые темпы удорожания бензина. При этом сократился спрос на автомобили из-за произошедшего ранее их заметного удорожания.

Годовые темпы прироста цен на услуги увеличились до 4,72% в октябре с 4,27% в сентябре. Влияние оказал рост платы за проезд.