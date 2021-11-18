Кострома, 18 ноября 2021, 14:44 — REGNUM Совет по предпринимательству при мэре Костромы Юрии Журине предложил разрешить работу общепита по ночам. Об этом сообщает дума города.

Винсент Ван Гог. Ночная терраса кафе (фрагмент)
Винсент Ван Гог. Ночная терраса кафе (фрагмент)

Речь идёт о заведениях, выполнивших постановление главного санитарного врача Костромской области о вакцинации 80% сотрудников и добросовестно выполняющих правила по пропуску посетителей по qr-кодам.

«Почему бы не разрешить им работать полную смену, если соблюдены все нормы, в том числе социальная дистанция?», — предложил совет.

В ближайшее время рекомендацию мэра рассмотрит оперативный штаб региона по противодействию распространения коронавируса.

Напомним, приём посетителей в ресторанах, кафе и барах в Костромской области с часу ночи до 6 утра был запрещен в октябре 2020 года. В этот временной промежуток общепит может работать исключительно навынос.

Читайте ранее в этом сюжете: Костромские рестораны и кафе вновь не будут работать по ночам

Читайте развитие сюжета: В Костромской области после введения QR-кодов возросло количество проверок