Кострома, , 14:44 — REGNUM Совет по предпринимательству при мэре Костромы Юрии Журине предложил разрешить работу общепита по ночам. Об этом сообщает дума города.

Винсент Ван Гог. Ночная терраса кафе (фрагмент)

Речь идёт о заведениях, выполнивших постановление главного санитарного врача Костромской области о вакцинации 80% сотрудников и добросовестно выполняющих правила по пропуску посетителей по qr-кодам.

«Почему бы не разрешить им работать полную смену, если соблюдены все нормы, в том числе социальная дистанция?» , — предложил совет.

В ближайшее время рекомендацию мэра рассмотрит оперативный штаб региона по противодействию распространения коронавируса.

Напомним, приём посетителей в ресторанах, кафе и барах в Костромской области с часу ночи до 6 утра был запрещен в октябре 2020 года. В этот временной промежуток общепит может работать исключительно навынос.

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