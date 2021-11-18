Москва, 18 ноября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. С 1 января 2022 года будет повышен размер страховой пенсии на 5,9%, а в апреле 2022 года граждан РФ ждет вторая индексация. На этот раз будут пересматривать уже социальные пенсии. Единственный минус — крайне долгий период индексации пенсии, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Александр Ванеев ИА Красная Весна Пенсия

«С января величину данного стандарта в Москве доведут до 21 тыс. 100 руб. Все выплаты будут пересчитываться. Доплата будет осуществляться пожилым гражданам с постоянной столичной пропиской более 10 лет. Если время проживания в столице ниже данного значения, то пенсия составит 14 тыс. руб.

Стоит отметить, что с 2016 года в России не индексируются пенсии работающих пенсионеров. Однако после увольнения с работы и выхода на пенсию теперь будут выплачиваться «пропущенные» индексации.

Информация об увольнении пенсионера должна поступить в Пенсионный фонд России и спустя время после проверки, а это может занять приблизительно несколько месяцев, пенсионеру начнут выплачивать пенсию с учетом всех «пропущенных» индексаций. В ПФР заявили, что данная прибавка планируется начисляться на четвертый месяц с месяца увольнения.

Срок в четыре месяца — это крайне долгий период индексации пенсии для недавно покинувшего работу пенсионера, так как источник дохода и как следствие уровень жизни за эти четыре месяца может сильно пострадать, несмотря на дальнейшие выплаты с учетом всех «пропущенных» индексаций», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2022 года будет повышен размер страховой пенсии на 5,8%, при этом социальная пенсия с 1 апреля возрастет на 7,7%.