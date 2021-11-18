Санкт-Петербург, 18 ноября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Вторую сумку с расчлененными останками 66-летнего петербуржца, которого убил и распилил лобзиком собственный сын, вытащили из воды реки Смоленки на Васильевском острове. Об этом 18 ноября сообщает издание «Фонтанка».

Айтен Юран Река Смоленка

Пока обвиняемый в убийстве родного отца ожидает решения суда по мере пресечения, следователи продолжили искать останки жертвы. Спустя два дня с момента нахождения первой хозяйственной сумки на колёсиках, с верхней частью тела, поиски увенчались успехом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что днем 16 ноября на набережной реки Смоленки рабочие обнаружили тележку с сумкой, в которой находились расчлененные останки мужчины. Убитым оказался 66-летний Александр Генералов, бывший адвокат, предприниматель, который 14 ноября пропал без вести. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). После чего был задержан сын погибшего. По данным следствия, он застрелил отца в ходе ссоры из ружья, а затем расчленил его тело и утопил останки в реке.