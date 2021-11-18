Москва, 18 ноября 2021, 14:30 — REGNUM Президиум Генсовета «Единой России» назначил Александра Сидякина временно исполняющим обязанности руководителя ЦИК партии.
Окончательное решение по его кандидатуре примет Съезд партии 4 декабря. Благодаря огромному опыту работы в парламенте Александр Сидякин сможет усилить взаимодействие между фракцией «Единой России» в Государственной Думе и исполнительными органами партии, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Он также напомнил, что до настоящего времени Александр Сидякин возглавлял Администрацию главы Республики Башкортостан, в том числе курировал вопросы внутренней политики в республике.
Александр Борисов, возглавлявший ЦИК последние четыре года, сосредоточится на работе в Государственной Думе.
Александр Сидякин родился 17 ноября 1977 года в городе Сегежа Карельской АССР. В 1999 году закончил Тверской государственный университет. После окончания университета долгое время работал юристом и правозащитником в общественных организациях. Преподавал юридические дисциплины в университете. Кандидат юридических наук. С 2006 по 2009 годы занимал различные должности на промышленных предприятиях. С 2009 по 2011 годы — секретарь движения Федерации независимых профсоюзов России, руководитель департамента коллективных действий и развития профсоюзного движения ФНПР. Защищал права и интересы трудящихся в масштабах страны. В 2011 году был избран депутатом Госдумы от «Единой России», занимал пост заместителя председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Повторно избрался в нижнюю палату парламента в 2016 году, став первым заместителем главы комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Был членом Генерального совета «Единой России», а также координатором партпроекта «Школа грамотного потребителя». Возглавлял рабочую группу Президиума генсовета партии по защите прав дольщиков. В 2018 году назначен на должность руководителя администрации главы Республики Башкортостан. Член «Единой России» с 2017 года.